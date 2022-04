Karine GARDIA-PAREGE

Mon métier de Chef de produit International dans l'industrie du textile pendant plus de 12 ans m'a emmené à développer des stratégies pour relever les nombreux défis de ce métier dans un univers concurrentiel.

J'ai pu former des jeunes assistants à ce métier et les amener à prendre des responsabilités diverses. Cette expérience m'a beaucoup apportée et démontrée qu'une formation en entreprise avec des professionnels permettait une meilleure insertion dans le monde du travail.



En parallèle de mon métier, j'intervenais en école de commerce sur des modules comme le marketing sportif.

Le transfert de mes connaissances professionnelles du monde de l'entreprise m'a permis de m'apercevoir que c'était une nouvelle orientation que je souhaitais donner à ma carrière.



Pour parfaire mes connaissances dans ce métier d'intervenant/formatrice, j'ai pris l'initiative de me former et de faire la Formation des Formateurs au Rectorat de Bordeaux sur les modules d'animation et de pédagogie.



A ce jour, j'interviens en école de commerce pour des étudiants qui sont proches du milieu professionnel pour leur futur projet dans le monde de l'entreprise.



Je suis également Responsable Marketing Europe pour la marque HIGH SIERRA, marque américaine spécialisée dans le milieu de la bagagerie outdoor, elle vient d'être rachetée par le groupe SAMSONITE. L'objectif est de positionner cette marque pleine d'avenir sur le marché Européen.



Mes compétences :

Animation

Asie

Chef de produit

Dynamisme

Formatrice

International

Intervenante

Marketing

marketing sportif

Marketing web

Mode

Rigueur

Stratégie

Web