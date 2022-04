Karine GESLIN

Le DLA, qu'est ce que c'est ?

Mis en place en 2004 en Limousin, le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est destiné à accompagner (individuellement ou collectivement) les structures d'utilité sociale (associations, coopératives, structures d'insertion) dans leur démarche de développement ou de consolidation d'activités créatrices d'emplois, dans la mobilisation de nouveaux partenaires et la mise en place d'outils de gestion appropriés. Il s'agit d'un dispositif d'appui, de conseil et de mise en réseau vers d'autres acteurs du territoire.

Ce dispositif, présent sur l'ensemble du territoire national et porté en Haute-Vienne par BGE Limousin.