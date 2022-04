Karine GINESTE

Avec plus de 18 ans d’expérience dans le conseil en assurance (vie, prévoyance, santé, IARD), j’ai rejoint Fincley consulting en 2017 pour lancer l’activité assurance du cabinet.



Experte en assurance vie, j’ai développé une spécialisation en France et au Luxembourg sur les problématiques marché, offre et distribution, notamment sur le segment de la clientèle haut-de-gamme et j’interviens tant auprès des organismes d'assurance que des banques privées ou des plates-formes de courtage.



Fondé en 2015, Fincley consulting est un cabinet de conseil indépendant en stratégie et organisation, spécialisé sur les services financiers.



• Banque de détail

• Services financiers spécialisés

• Banque privée

• Assurance



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Management

Conseil

Communication

Assurance

Formation