Karine GINGUENEAU

Je suis ce que l'on appelle un artiste décorateur.... je réalise des fresques murales, trompe l'oeil, et même des deco vitrines et aussi du body painting.... je suis avant tout créative! voir inventive! mais tiens surtout a personnaliser un lieu!.... je peins aussi sur carrosserie! bref! l'art est un univers trés vaste qui ne s'épuise jamais.... depuis l'année 2000, je suis mon propre employeur et en parti autodidacte. ......



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Décoration

Peintre