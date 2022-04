Karine GOASMAT

Conseil - Appui Méthodologique Organisationnel et Numérique (AMON).



Dans le contexte de diversification de la demande de conseil et d’appui méthodologique, la société AMON, dans le cadre de l’innovation collaborative, propose une analyse personnalisée des problématiques et l’utilisation d’outils adaptés. Ma vocation est d’allier outils informatiques et méthodes de travail au service d’une dynamique collective.



AMON Conseil répond à la demande de PME, Associations, Collectivités locales,… par un appui et un accompagnement lors de la mise en place d’actions techniques, administratives ou communicatives, relevant le défi du travail collectif, de la structuration de l’information et de sa valorisation.



Par ailleurs, je suis associée de Exemole S.A.R.L. qui oeuvre dans le domaine de la structuration de l’information et développe des outils informatiques open-sources.



Je participe depuis une quinzaine d'années à un réseau interafricain (www.afrique-gouvernance.net) travaillant sur la gouvernance, autant sur les outils que sur les méthodes, la gestion de cofinancements décentralisées, l'organisation de conférences internationales, l'appui au management.



Mes compétences :

Audit

Elaboration cahier des charges

Formation

Structuration de l'information

Conseil

Organisation