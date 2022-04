Karine GOMEZ

Aujourd'hui, la plus grande de mes passions, c'est mon travail ! Depuis mai 2014, j'ai eu la chance de pouvoir transformer l'un de mes rêves en réalité. Je suis devenue autoentrepreneur dans le bâtiment.



Le secteur étant vaste, j'ai préféré me spécialiser dans la peinture et la pose de revêtements pour sol & Mur.



Désireuse de pouvoir mettre mon savoir-faire à votre service mais aussi dans le but évident de toujours faire évoluer G. K. VENIR, je vous invite à me contacter via mon site internet.



http://www.renovation-gkvenir.fr/



Mes compétences :

Parquet/Moquette/Linoléum

Faïence/Carrelage

Tapisserie/Toile de verre

Peinture