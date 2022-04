Karine GONCALVES

9 années d'expériences réussies dans la comptabilité, j'ai pu acquérir un bon relationnel et le sens du travail d'équipe.

En effet dans mon travail au sein de keolis je travaille en binôme sur sept filiales.



Afin d'être efficace dans mon travail, j'ai développé mon sens de la discrétion et pu acquérir de la méthode et de l'autonomie.





Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft Excel

Quadratus, Qualiac, Kyriba