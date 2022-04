Karine GROBON

Votre image ne se résume pas à sa charte graphique. Elle se lit aussi à travers le prisme, plus ou moins déformant, de son contenu rédactionnel. En parcourant vos différentes publications, ce sont vos valeurs, vos convictions et votre état d’esprit que le lecteur perçoit.



Je vous propose de définir ensemble votre ligne éditoriale pour affirmer votre identité, tout en apportant une cohésion globale dans la rédaction de vos contenus print et digitaux.



Mes compétences :

Mediaplanning

Gestion de projets

Rédaction

Evénementiel

Conseil en communication

Direction artistique

Commercial

Publicité

Conseil

Marketing

Communication

Web

Édition