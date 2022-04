Karine GUEGUEN

Sens du service, satisfaction client, et qualité du travail sont depuis toujours mes leitmotivs. Ils m’ont permis d’évoluer au sein d’une administration et de développer une activité de photographe dans laquelle j’ai pu tisser des relations de qualité avec des clients, des fournisseurs et des collègues. Forte des compétences acquises au fil des ans, je suis à la recherche d’un nouveau défi permettant de découvrir de nouveaux contextes en apportant de la valeur.



Un panel de mon travail de photographe est disponible sur

http://avaphotographies.fr



Mes compétences :

Graphisme

Photographie

Traitement d'image

WordPress

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop