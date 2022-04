Palladium Ressources est un cabinet de recrutement dédié aux cadres de l'informatique de gestion et aux commerciaux du secteur IT.



Nous recrutons par annonce et par approche directe.



Implantés à Sophia-Antipolis & Paris, nous recrutons sur toute la France et accompagnons nos clients à l'international.



Pour nous contacter :

www.palladium-ressources.com



contact@palladium-ressources.com



Mes compétences :

Chasse de tête

Recrutement