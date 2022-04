Karine GUICHARD

Après 18 ans dans le domaine de la santé (infirmière et cadre de santé), je propose des formations en entreprise sur la gestion du stress et la prévention des RPS et TMS. Missions de Chief Happiness Officer en entreprise.

Depuis quelques mois, je suis également conférencière dans le domaine du bien-être (gestion du stress, estime de soi, confiance en soi ...) et coordinatrice en événementiel sur des manifestations en rapport avec le bien-être et la prévention de la santé.

J'ai choisi de mettre mes compétences infirmières et managériales au service de la sophrologie afin de proposer des consultations et des formations adaptées de qualité. J'axe mes compétences sur la relation d'aide et la communication.



Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Animation de formations

Relationnel

Cohésion en équipe

Formation professionnelle

Supervision

Groupe de parole