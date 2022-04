Karine GUILLOTIN

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'aide à la clientèle, l'administration commerciale et la coordination et l'organisation d'évènements internationaux. Trilingue, sens de la communication et capacité d'adaptation à différents environnements.



Mes compétences :

Capacité d'adaptabilité rapide

Trilingue anglais allemand

Curieuse et ouverte

Sens de la relation client

Organisation d'évènements

Capacité à travailler en équipe