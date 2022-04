Karine GUZIK

Recentrez- vous sur votre cœur de métier et déléguez tout ou partie de votre gestion des ressources humaines.

Je mets mes 20 ans d’expertise en paye et gestion des ressources humaines à votre service.

Je réponds à vos besoins ponctuels et ciblés (DADS-U, externalisation de la paie, aide au recrutement…)

Ou bien je vous propose une solution globale qui prend en charge toutes vos problématiques R.H.

Les avantages :

- Gain de temps : plus besoin de faire appel à plusieurs spécialistes pour répondre à chaque besoin spécifique.

- Gain d’argent : après avoir déterminé vos besoins, un forfait mensuel vous sera proposé pour la délégation de toute la gestion des ressources humaines.

- Une hotline pour répondre aux questions de vos salariés.

- Si vous le souhaitez, nous pourrons convenir d’une permanence hebdomadaire ou mensuelle dans vos locaux.

Un cahier des charges précis sera établi afin d’établir une collaboration en toute confiance.

N’hésitez pas à me contacter pour une étude gratuite de vos besoins.



K-PAYEXPERT

10 Bd Morland

75004 PARIS

kpayexpert@orange.fr

Tél : 01.44.61.36.27

Portable : 06.80.52.35.94





Mes compétences :

Audit

Veille réglementaire

Paie

Recrutement

Gestion du personnel

Formation