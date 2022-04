Karine HARRE

A vos Cvs, nouveaux postes médecine du travail sur un service autonome dans le secteur 27, 95, 94, 66, 04, 30, 18, 89, 49, 72...en interentreprise sur les départements 33, 58, 41, 37, 77sud , 91, 03, 26...

Je dispose également régulièrement de poste de médecin du travail en CDD. Actuellement CDD ouverts sur le 41, 77sud , 76, 58...



10 ans d'expérience en industrie pharmaceutique dans l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leurs ressources humaines ( conseil, compréhension de leur environnement et de leurs besoins ,sourcing, suivi des recrutements, gestion des contrats , gestion de carrières ...)

De formation scientifique , ces années m'ont permis d'acquérrir les automatismes du recrutement et du décryptage des besoins de mes interlocuteurs (entreprises ou candidats) ; évolution vers une double compétences

Mes objectifs : avoir le sens du service et réussir les challenges qui me sont confiés , tout en gardant à l esprit le sens des réalités



Mes compétences :

Recrutement

Industrie pharmaceutique

Qualité

Dispositifs médicaux

Travail en équipe