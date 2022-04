Karine HAURY

Ma motivation de tous les jours : Vous faire découvrir les Meilleurs fromages, les connus et les moins connus, de notre très riche patrimoine fromager. C'est pourquoi j'ai fait le choix de travailler directement avec des fromagers affineurs Meilleurs Ouvrier de France, tout simplement car ils représentent l'excellence fromagère...Vos papilles seront conquises !



Retrouvez-nous sous le Marché des Capucins et sous le marché des Chartrons & nous vous ferons découvrir nos fromages avec plaisir & passion. Fermiers , Bio, ou de fabrication artisanale...tous nos fromages ont un goût vrai & authentique....je copierai le "Petit Futé" en disant tout simplement, un "goût retrouvé"...



Hésitez pas à nous contacter aussi pour la réalisation de plateaux de fromages, réalisés selon vos envies et votre budget, pour vos buffets, apéritifs dinatoires ou repas de famille.



Marché des Capucins :Ouvert du Mardi au Dimanche

Halle des Chartrons (2 Rue Sicard) : ouvert du Mardi au Samedi de 7h à 13h



