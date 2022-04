Karine HENROTEL

Actuellement Responsable de site Remontées Mécaniques chez ADS (Exploitant des domaines skiables Les Arcs -Peisey-Vallandry), j’organise et coordonne, dans le respect de la réglementation, les moyens humains et techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du site d’Arc 2000 & Villaroger. J’exerce un management participatif avec une volonté forte de développer les compétences de mes collaborateurs. Mes qualités relationnelles me permettent de travailler en transverse avec les différents services de mon entreprise et de collaborer efficacement avec les partenaires et les autorités de notre société.

Au cours de mes expériences riches et variées, j’ai pu prendre en charge la gestion de projets techniques dans le respect du système QSE, des budgets et des délais : nouvelles remontées mécaniques, travaux électriques, prévention des Risques Physico-Sociaux…



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Esprit d'équipe

Impliquée

Adaptabilité