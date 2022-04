Karine HERVÉ

J’ai effectué de nombreuses missions dans les secteurs de la distribution, du marketing et de la communication.

Après avoir été responsable du développement commercial dans le secteur des énergies renouvelables, je suis entrée, en novembre 2000, chez Metabo France (78), un des leaders européens de l'outillage électroportatif, en tant qu'assistante marketing opérationnel et en 2001, je suis devenue responsable communication de la marque Metabo auprès des professionnels et du grand public, avec pour missions principales la définition du plan de communication, les campagnes promotionnelles, la publicité, ainsi que la gestion des relations presse et de l'événementiel.



J’ai rejoint Zehnder France en juin 2005 où j'étais en charge de développer l'ensemble des opérations de marketing et communication de la société, non seulement pour la France mais aussi pour les autres filiales européennes : communication corporate, produits, promotions, BtoB et BtoC… En juin 2010, j'ai évolué au sein du groupe Zehnder enintégrant la société ACOVA en tant que Responsable Marketing avec pour missions l'animation du réseau BtoB et BtoC, le lancement opérationnel des nouveaux produits, ...et bien plus encore !



Mes compétences :

Communication

Marketing

Négoce

Décoration

International

Bricolage

International Projects