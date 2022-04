Karine HEYDORFF

Compétences Animation de réseau de vente indirecte, Gestion de projets, Marketing



Actuellement Ingénieur Commercial Partenaires chez SFR Business Team (Aix en Provence), depuis 2013 -- > Animation d’un réseau de partenaires ESBT (Espaces SFR Business Team) commercialisant les offres SFR BUSINESS TEAM auprès des entreprises en PACA :

• Pilotage et suivi de l’activité commerciale

• Formation aux offres et process

• Accompagnement commercial des forces de vente

• Recrutement de nouveaux partenaires et aide à l’intégration





Auparavant 13 ans dans le groupe SFR, précédemment Neuf Cegetel :

- Responsable Développement des espaces SFR (France Sud) de juillet 2008 à juillet 2013 (Aix en Provence)

-Responsable du projet "Boutiques Neuf" d'avril 2007 à juin 2008 (Boulogne-Billancourt)

- Responsable Grossistes et Partenaires France Sud de décembre 2004 à mars 2007 (Marseille)

- Responsable Marketing et Distribution Offres audiovisuelles sur DSL de janvier à novembre 2004 (entre Boulogne et Marseille)

- Responsable du Marketing des Ressources Humaines et de la Communication Interne de juillet 2003 à Février 2004 (Boulogne)-Management d’une équipe de 3 personnes

- Responsable Coordination Marketing (Division Opérateurs et Réseau ) de oct 2002 à juillet 2003 (Levallois)

- Responsable Marketing Opérationnel (Division Opérateurs et Réseau- LDCOM) de dec 2001 à sept 2002 (levallois)

- Responsable Communication Produit (Business Unit Hébergement et Services IP- LDCOM)de dec 2000 à nov 2001



ALPHABET Conseil et Promotion des ventes en cosmétique - 150 personnes :

- Responsable Marketing, de sept 99 à nov 2000 (Paris)-(management d’un chargé d’études)



SOCOMEC Construction électrique - Activité Onduleurs-1200 pers :

- Responsable Projets Marketing de juillet 97 à aout 99 -management d'un assistant marketing

- assit marketing de mars 96 à juin 97

(Fontenay / Bois)



PUBLIMETRIE Cabinet d'études de marché :

- Chargée d’études de oct 94 à fév. 1996

(Clichy)



Mes compétences :

Développement immobilier

Distribution

Immobilier

Marketing

Telecom

Vente

Vente indirecte

Télécommunications