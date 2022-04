Karine HOFFSTETTER

Après 13 ans au sein de Cegelec Centre Est, j'ai intégré Expectra, groupe RANDSTAD. Dynamique et souriante, j'ai occupé différents poste au sein de l'entreprise qui m'employait. Cela me permet une certaine polyvalence dans mes compétences. Je sais :

- Maîtriser parfaitement le pack office (word, excel, pps)

- Gérer la partie administrative du personnel,

- Organiser des événements récurrents ou exceptionnels,

- Suivre les procédures administratives du nucléaires (livret d'accueil, dosimétrie),

- Faire de l'assistanat technique : Dossier de candidature, d'offre,

- Suivre de contrats de maintenance

- Me servir du logiciel SAP





Mes compétences :

Organisation d'évènements

pack office, Internet, SAP, CEGID, messagerie (lo