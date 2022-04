Karine HUET

En Novembre 2012, je me forme en massage ayurvédique en vue d'exercer professionnellement. C'est en janvier 2013 que je me déclare auto entrepreneur. Je réalise le massage ayurvédique d'origine indienne au domicile du client. Rester chez soi après avoir reçu le massage permet la continuité du lâché prise. J'exerce dans un périmètre de 20 kms autour de Nantes.

Je suis en partenariat avec des chambres d'hôtes, j'interviens tous les jeudis de 17h à 19h au Solilab et je suis prestataire au sein d'une Maison de Beauté.



Diplômée d’État en Animation (Dejeps) et Agent de développement local (BTSA), j'ai occupé un poste d'accompagnement social auprès d'un public jeunes de 18 à 30 ans en matière d'insertion, de vie quotidienne et de prévention autour de la santé pendant 10 années. Ces missions relèvent de l'éducation populaire.



Mes compétences :

Animation de groupes

Accompagnement individuel