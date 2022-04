Karine HURDEBOURCQ

Depuis 20 ans avec une activité professionnelle dans le commercial et la qualité, je termine une formation Master II de responsable qualité hygiène sécurité environnement.

Avec cette dernière j'ai developpé le côté hygiène sécurité et environnement. Après une mission de 4 mois sur un site industriel en tant que animateur HSE, je souhaite me diriger vers ce métier pour la combinaison terrain-bureau.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Animation de réunions

Formation

Management

Accompagnement au changement