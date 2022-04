Karine HURY

Une Licence en communication et un Master en Lettres Modernes ont été les pierres indispensables à l’accomplissement de mon chemin de vie. Sans elles, je n’aurais jamais pu tourner la page d’un passé douloureux en écrivant, à l’issue de ma thérapie en sophro-analyse, un roman.

Plus encore, il me fallait témoigner que l’Espoir est un mot qui a un sens, que rien n’est jamais perdu, que le monde n’est pas scindé entre un TOUT et un RIEN, que nous avons tous un libre arbitre qui nous permet de décider de nos vies. C'est pour cela que j'ai décidé de passer de l’autre côté du miroir en suivant une formation professionnelle diplômante à la sophro-analyse des mémoires prénatales, de la naissance et de l’enfance. Celle-ci devait compléter une formation aux constellations systémiques que j'avais faite deux ans auparavant.



Je suis désormais thérapeute et j'aide les patients à reprendre en main les rênes de leur vie.



En tant que thérapeute, je m’engage à vous accompagner vers vos objectifs avec bienveillance, et confidentialité.







Cabinet au 108, cours de Vincennes 75012 Paris.

M° porte de Vincennes

Prise de rendez-vous au 06 80 59 99 53



Mes compétences :

Psychanalyste

Relaxation

Sophrologie