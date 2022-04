Karine ISTILLART

Forte d’une expérience de 17 ans dans la même entreprise, je tiens maintenant à m’orienter vers une nouvelle activité.

Les deux postes principaux que j’ai occupé à la Caf des Pyrénées Atlantiques m’ont permis de développer un savoir-faire technique et une adaptabilité dans mes relations professionnelles.

J’ai l’habitude des contacts téléphoniques et physiques avec les clients, et plus précisément de conduire des entretiens difficiles.

Ma curiosité professionnelle, mon dynamisme, ma disponibilité me permettront d’intégrer rapidement le poste que vous pourriez me proposer. Je suis aussi ouverte à toutes formations complémentaires afin d’être complètement opérationnelle.

Mes principales motivations sont de pouvoir trouver des solutions afin de faciliter le travail de mes interlocuteurs ; d’être en contact permanent avec un public en demande de discrétion et d’efficacité; enfin, de continuer à faire preuve de polyvalence et de réactivité.



Mes compétences :

Force de proposition

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Dynamique

Réactivité

Adaptabilité

Rigueur

Conscience professionnelle