Karine JAFFRE

Je travaille au sein du Groupe familial Gagneraud Père & Fils dont l'activité principale est le B.T.P. J'ai débuté ma carrière au sein du service du contrôle de gestion au siège où j'ai pu acquérir mon expérience, intégrer la politique du groupe et les différents process.

En juin 2012, j'étais en charge du service de la comptabilité et de la gestion au sein de la direction régionale Nord du groupe.

Cette direction a été amenée à se réorganiser. Une nouvelle équipe administrative a été établie. Mon expérience dans le groupe m'a permise de gérer et d'optimiser au mieux la mise en place du service de la comptabilité et de la gestion.

Ainsi, cette équipe a pu répondre au mieux aux attentes du groupe et d'être l'interlocuteur privilégié de l'exploitation.



Depuis avril 2015, j'ai pris la responsabilité du poste de Directrice Administrative Financière de la région Nord. Je gère une équipe de 1O personnes en charge de la comptabilité, la gestion et la finance, l'informatique et les systèmes d'information, le juridique et les assurances, l'administratif. Je pilote également la mise en place d'un outil de suivi de chantier ( des études, au devis d'exécution, en passant par la facturation, l'interface avec la comptabilité...sur l'ensemble des filiales de la région). Je veille à ce que tous ces moyens soient toujours en lien avec l'exploitation pour répondre aux besoins tout en s'assurant du respect des procédures.



Mes compétences :

BTP

Contrôle de gestion

Internet

Comptabilité