Karine JAMET

Ingénieur d'étude depuis 3 ans dans l'équipe du professeur Gilson,Chargé d'analyses bioinformatique sur des donnée NGS, notamment CHiPseq et RNAseq, mon contrat prendra fin en juin 2014, je suis donc à la recherche d'un emploi dans un domaine proche de la bioinformatique, partout en France et en Europe.



Publications :



Nat Rev Genet, Jun 2014: "Transcriptional outcome of telomere signalling." Ye.J, et.al.



Nature cell Biology, Jun 2013 : "TRF2 inhibits a cell-extrinsic pathway through which natural killer cells eliminate cancer cells." Biroccio A,et al.



Genetics, Juillet 2010 : "A strategy for direct mapping and identification of mutations by whole-genome sequencing." Zuryn S, et al.



Mes compétences :

Perl

PHP

Shell

GNU/Linux

Anglais

MySQL

JavaScript

CSS3

HTML5

JQuery

AngularJS