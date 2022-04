Karine JEANNOT

Mon objectif : Intégrer une pme/pmi au sein d'un service RH



Un candidat ultra diplômé, je ne le suis pas mais...



Mes expériences enrichissantes dans différentes PME m’ont permis de développer mon sens d’adaptation dans diverses problématiques, mon sens des responsabilités et d’élargir mes connaissances.



Motivation, investissement, curiosité, rigueur, respect des procédures, stress, angoissse, discrétion (le NON est parfois difficile !). Autant de qualités et défauts qui me caractérisent et surtout qui comptent parmi mes compétences principales.



Je fais preuve d’autonomie et de confidentialité et souhaite participer au développement d’une pme/pmi, grandir avec elle.



Ne passez pas à côté de ma candidature.



La diversité de la mission RH est un facteur déterminant pour la réussite d’une société et surtout,

elle est un facteur essentiel pour ma réussite professionnelle et personnelle.

Accompagner le salarié dans son parcours professionnel, développer et valoriser ses compétences sont des expériences enrichissantes.

J’aime être le lien entre les collaborateurs, les partenaires de la direction.

J’aime la pluralité des activités : la gestion du recrutement, de carrière, de compétence, de relation sociale, de conflit, de rémunération…

Et travailler en équipe afin d’apporter de nouvelles méthodes, de nouveaux outils pour définir une politique managériale et sociale performante.

Avoir un métier qui plaît est important pour mon épanouissement et cela impactera aussi la qualité de mon travail.

N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Sage

Ciel

Winlassie

Intranet

Microsoft Office

Informatique