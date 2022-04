Karine JILLET

Mes compétences:

- Informer le corps médical sur les indications thérapeutiques des produits présentés.

- Vente et prospection auprès des pharmacies (Sell in / Sell Out)

- Gestion des visites dans le cadre d’un travail en équipe (organisation de tournée, ciblage).

- Recueil, analyse et transmission des demandes et informations (pharmacovigilance, hiérarchie).

- Organisation et animation d’actions de communication professionnelle (RP, FMC, congrés).

- Analyse des indicateurs du secteur et mise en place de plans d'action et de nouvelles stratégies.

- Rédaction de rapports d’activité

- Veille et remontée des informations concurrentielles.



Pharmacovigilance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet