Karine KACZOR

J'ai quitté mes fonctions de professeur des écoles pour démarrer, depuis le 1er septembre 2014, mon auto-entreprise : Crikaramel et Gourmandises.



Depuis bientôt 3 ans, j'anime des ateliers culinaires pour la société Guy Demarle et j'ajoute une autre facette en proposant d'autres ateliers culinaires pour enfants et adultes, à thème, des cours de cuisine, mon aide pour l'organisation de repas, de buffets....



J'ai obtenu mon CAP pâtisserie en 2015.



Vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi !



Mes compétences :

Cuisine

Ecoute

Enseignement

Animation de réunions