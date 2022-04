Karine KADDOUR

J'ai un parcours assez atypique. J'ai suivi un cursus normal jusqu'au Bac, ensuite j'ai obtenu mon BTS de technicienne informatique de gestion.



Je suis rentrée dans la vie active tout de suite en tant que secrétaire au sein du Conseil Général. J'ai ensuite occupé le poste d'Agent Administratif au sein d'une mutuelle mais aussi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.



Après mon congés parental, on m'a proposé un poste de responsable adjointe de magasin. J'ai sauté sur l'occasion car cette nouvelle expérience me permettait de développer mes compétences tout en m'offrant la possibilité de connaître un nouveau secteur d'activité.

Ma nature commerciale s'est révélée pendant cette période-là.



Après plus de 10 ans dans le commerce, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. C'est pour cela que je me suis reconvertie et que j'ai obtenu mon BTS de Conseillère Commerciale en Banque et Assurance en juin 2015 car c'est un secteur qui regroupe deux domaines que je maitrise: l'administratif et le commercial.



Aujourd'hui je souhaiterais apporter ma contribution à une société dynamique et qui présente plus de perspectives d'évolution.