Karine KAHUAUD

Un parcours expérimenté et pluridisciplinaire depuis plus de vingt ans. Assistante polyvalente faisant preuve de motivation et d'engagement dans tous types de missions. Possède des aptitudes importantes dans les tâches demandant une prise de décision ou d'être au service de la clientèle de l'entreprise.

Gestion du temps et des priorités. Attitude professionnelle en toutes circonstances quel que soit le volume de travail. Rigueur, sens de l'organisation, très bon relationnel et discrète.