Karine LABUSSIERE

COACH SPORTIF FITNESS et PILATES (CERTIFIÉE PERSONAL TRAINER)

PROFESSEUR DE FITNESS

DIRIGEANTE de KARINE FITNESS PASSION depuis 2006. (Profession Libérale)

J'interviens auprès des particuliers à qui je propose des cours collectifs ainsi que des stages fitness, gym, LIA, aérobic , step, stretching, pilates, coaching au féminim :cours particulier de fitness, pilates femme enceinte...........

Connaissance approfondie du milieu de la remise en forme, associations et clubs



DIPLÔMÉE D’ÉTAT depuis 1997 BEAECPC

CERTIFIÉE PERSONAL TRAINER

CERTIFIÉE Méthode PILATES

INSTRUCTEUR BASIC FITNESS FISAF

Formation PUMP, Body attack

Formation Adidas et FPF



1997 à 2003: 6 ans en club de remise en forme

2003 - 2007 secteur associatif essentiellement en cours collectif

2006 Création de KARINE FITNESS PASSION entreprise individuelle



