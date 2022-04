Karine LACROIX

Propriétaire Gérante depuis 10 ans d"un hôtel en Polynésie Française.

Expérience unique en gestion hôtelière & en management ; Responsable du développement commercial et marketing de l'hôtel (utilisation des nouveaux outils du web) ainsi que de la relation clients.



Création parallèlement de la SARL SISTHOR (site Internet spécialisé dans la transaction immo du seul secteur de l'hôtellerie-restauration) , un site Internet sous l"appellation "claire"

=> un site d'annonces spécialisé dans l'achat et la mise en vente d'Hôtels & de Restaurants dans les îles , en France et Partout Ailleurs !



L'idée est simple , elle est venue de mon expérience personnelle : aider les hôteliers et restaurateurs qui souhaitent vendre leurs commerces à trouver l'acquéreur plus vite , ce, grâce à nos connexions et notre réseau...

Mais ce site s'adresse aussi à ceux qui recherchent le commerce de leurs rêves

La demande et l'Offre existent mais elles n'arrivent pas a se trouver aujourd'hui et l'offre est diffuse et "anarchique"

Hotelrestoavendre doit permettre de fédérer Demain et de connecter acheteurs et vendeurs d’Hôtels ou restaurants



L'idée de ce site est de ne s'adresser qu'au secteur très spécialisé de l'hotellerie-restauration



Mes compétences :

Gestion hôtelière

Management

Stratégie commerciale

Marketing direct

Gestion administrative

Gestion de la relation client