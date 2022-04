Karine LAFFONT

Ingénieur diplômée des Mines de Paris et d’un mastère spécialisé en Gestion et Ingénierie de l’Environnement, je travaille au sein d'une société d'aide au financement et au management de l'innovation basée à Sophia Antipolis.



Mes compétences :

Développement durable

Énergies renouvelables

Energy

Engineering

engineering management

Environment

Environnement

Études d'impacts

Impacts environnementaux

Innovation

Management

Projets européens

REACH

Renewable energy

Smart

Smart grids

sustainable development