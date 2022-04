Karine LAGARDE

• Accompagnement du développement économique local et durable en Afrique de l’Ouest, au Maghreb, à Madagascar et en France : chef de projet (missions long terme) et expertises

• Renforcement des capacités des acteurs (collectivités locales, organisations paysannes, associations locales, entrepreneurs, porteurs de projet)

• Animation de réseaux pluri-acteurs d’échanges d’expérience et de plaidoyer, mise en place d’espaces de concertation et de médiation, animation d’observatoires.

• Capitalisation, Médiation des savoirs et évènementiels.



Atouts personnels

Polyvalente, créative, autonome, rigoureuse, mobile



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Développement territorial

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Environnement

Evénementiel

Animation

Bureau d'études

Diagnostic de territoire

Filières et territoire