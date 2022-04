Karine LALANNE

Titulaire d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations validé dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation, je souhaite aujourd’hui poursuivre dans la voie de la gestion salariale.

Le suivi administratif de la gestion du personnel et l’élaboration de la paye m’intéresse. C’est dans ce cadre que je souhaite devenir Gestionnaire de Paie



En Convention de Reclassement Personnalisé, j’ai l’opportunité de faire une Licence Professionnelle Sciences et Techniques de la Gestion Salariale qui comprend un stage non rémunéré de 26 semaines en entreprise.Je suis inscrite à l'IAE de pau et à synopsis Paye



D’une nature sérieuse, je suis rigoureuse et méthodique. Dotée d’un excellent relationnel, je possède des qualités d'adaptation qui me permettent de dialoguer et d'échanger avec des interlocuteurs variés.