Karine LAMBERT

Forte d’une solide expérience professionnelle et d’une formation de Secrétaire Assistante Médico-Sociale dans un établissement sérieux, je peux me prévaloir de nombreuses compétences pour ce type d’activité et souhaite occuper un poste d'Assistante de Direction ou Secrétaire Médico-Sociale.

En effet, au cours de mes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de réaliser des missions aussi riches que variées : rédaction et gestion de correspondance administrative, missions d’accueil et de renseignement au public, saisie et traitement d’information, préparation de paies pour 30 personnes, gestion d’agendas et de plannings. A ce titre, j’ai pu démontrer un excellent relationnel, de réelles qualités d’organisation, de précision et de rigueur.

Polyvalente, je m’adapte facilement à un nouvel environnement de travail et j’assimile rapidement les consignes.

Ma collaboration pendant 24 ans avec des commerciaux m’a appris à être disponible, impliquée tout en restant discrète. Le turn-over important m’a également permis de développer mon sens de l’adaptation aux différentes personnalités présentes.

Aujourd’hui, je souhaite mettre toute mon expérience et mes compétences à votre service.

Disponible à compter du 20 juin 2015, je serai en mesure de m’investir pleinement afin de vous donner entière satisfaction, dans le cadre d’un CDI, CDD ou remplacement de congés ou maladie.

Je reste bien sûr à votre disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d’avenir au cours d’un entretien.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint