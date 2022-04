Karine LAMBOGLIA

Je suis responsable projets et études informatiques, en poste depuis 11 ans au sein de la société ARMOR.

Depuis 25 ans, mes choix professionnels ont été guidés par 3 facteurs essentiels à mes yeux: la technique, l'humain et l'international. Tout au long de ce parcours, j'ai acquis une expertise reconnue dans :

- divers domaines techniques : ERP, MES, PLM, WMS, GPAO, CAO.

- divers secteurs : industrie chimique et semi-conducteurs, universités.

- divers pays : USA, Singapour, Chine, Inde, Maroc, Italie, Suisse.



C'est avant tout dans la gestion de projets que je m'exprime le mieux, en cherchant un équilibre entre pilotage rigoureux et accompagnement pédagogique. J'aime transmettre et aider les autres à grandir et devenir autonomes, sur des bases de respect et de tolérance.



Je suis à l'écoute d'opportunités dans lesquelles je pourrais investir mes compétences et partager mes valeurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

MOE

MOA

Product Lifecycle Management

MES

ERP

Microsoft Dynamics