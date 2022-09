Karine LANCETTE

ASSISTANTE DE DIRECTION TRILINGUE / CHARGÉE DE MISSION

Français-anglais-allemand

Double formation Assistanat et Business

15 ans au sein de multinationales, support de directeurs Marketing, Ingénierie & Qualité.

« Après quelques années passionnantes de création et pilotage dactivités associatives dans les mondes de lenseignement et de lHistoire et du patrimoine, je ressens le besoin de minvestir de nouveau dans une équipe porteuse de projets innovants et tournée vers linternational. »