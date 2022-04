Karine LAURENT

Je suis manager depuis plus de 16 ans.

Responsable du pôle Clients respiratoire, j'ai managé une vingtaine de personnes au service de nos clients (patients et prescripteurs). La satisfaction clients était le coeur de mon métier.



Responsable des secrétariats médicaux au GHICL, je manage 45 secrétaires médicales, garante de la transmission d'informations, des délais de rédaction des comptes rendus et du service au patients et aux médecins des services.



Je suis de nature optimiste, appréciant le travail en équipe et les succès collectifs.



Mes compétences :

Implication & confiance

Management d'équipe

Travail en équipe

Disponibilité et investissement professionnel

Rigueur dans le travail

Ecoute client

Organisation du travail

Recrutement