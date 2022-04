Karine LE COQ

La notion de développement durable propose de concilier croissance économique, respect de l'environnement et progrès social. Votre société est déjà engagée dans cette voie ?

Vous recherchez un collaborateur dans les domaines de l’environnement et de la sécurité pouvant vous apporter des solutions efficaces et durables pour répondre aux enjeux écologiques et économiques actuels. Mon profil va vous intéresser.

En effet, ma formation et mes différentes expériences professionnelles dans le domaine de l’environnement, la prévention m'ont permis de mener à bien plusieurs projets. J’ai ainsi acquis une bonne connaissance des entreprises, des collectivités et des acteurs publics.



Mes compétences :

Déchets

Développement

Développement durable

Environnement

Évaluation des risques

Prévention

Sécurité