Karine Le Corre ANNUAIRE BIOETBIEN-ÊTRE.FR

Bioetbienetre recherche des professionnels à la fibre journalistique, et commerciale (ce serait un gros plus pour vous).



Comme vous le savez le nouveau siteArray ne peut être réalisé par l'agence web initialement choisie. Afin de mener à bien ce projet dans les meilleurs délais, je fais appel à vous.



Tout problème rencontré est une expérience à surmonter.



C'est une mauvaise expérience certes, mais cela m'a permis de découvrir la valeur des gens qui m'entouraient professionnellement et de découvrir de vrais amis. L'un d'eux m'a écrit dans ses voeux en début d'année : "quand la roue va tourner Karine, et c'est mathématique, ça va forcément t'arriver, cela devrait donner quelque chose d'assez spectaculaire !"

Il a raison, le tout est de continuer à croire en ce que l'on fait, de tirer leçon des bonnes et mauvaises expériences, quitte à réajuster ses projets, si nécessaire, et ne pas perdre de vue ses objectifs pour les atteindre.

On se croit souvent seul quand on rencontre des difficultés, pourtant si on regarde autour de nous... On est des milliards sur terre. Le tout est d'oser s'adresser aux autres, d'oser briser le silence, d'oser aller vers les autres. Alors j'ose !



Comment devenir sponsor de Bioetbienetre ?

Je demande une contribution de 500 à 2 000 euros HT par sponsor.



Plus de détails ici : http://u2hn.mjt.lu/nl/u2hn/lmsjm.html?hl=fr



OBJECTIFS

L’objectif est de réunir 30 000 € minimum pour financer :

1. La refonte du site internet pour redynamiser l’interface et les services du site,

2. Des interventions ponctuelles d’experts en architecture web (SEM, SEO & SMO) pour viser l’excellence,

3. La création de l’application mobile (Androïd et IPhone) pour accélérer le développement et l’activité.





Les proverbes que j'aime :



"Notre plus grande faiblesse est d'abandonner. La façon la plus sûre de réussir est toujours d'essayer une fois de plus !" - Thomas Edison



«L’une des décisions des plus difficiles à faire dans une vie : Soit laisser tomber, soit essayer plus fort.»



«Ramenez votre conscience à l’instant présent. C’est le moyen le plus simple et le plus efficace d’atteindre un bonheur durable»



Mes compétences :

Rédaction

Référencement

Publicité

Internet

BIO

Sophrologie

Shiatsu

Hypnose

Aromathérapie

Animatrice de radiopsi.com

Animation radio

Santé

Animatrice radiopsi.com

Animatrice antenne radio

Sincérité