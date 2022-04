Karine LE LOGEAIS

Après une formation créative, j'ai fondé la première communauté d'artistes francophones puis la maison d'édition CFSL Ink dont je suis la responsable d'édition et de communication. A la fois directrice artistique, chef de projet print, web et événementiel, j'ai aujourd'hui la capacité de révéler le potentiel des entreprises et d'adapter leur communication à leurs ambitions.



Mes compétences :

ECommerce

WordPress

Personal Home Page

Microsoft Office

Macromedia Flash

HTML

FTP

Cascading Style Sheets

Bug Tracking System

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Community management

Gestion de projet

Création de site web

Communication online

Communication événementielle