Karine LE MAITRE

Graphiste depuis 23 ans, 14 ans en tant qu'indépendante, je souhaite développer ma clientèle et élargir mes domaines d'activités.



En travaillant avec un graphiste indépendant, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique, disponible, réactif et productif, qui s'intéresse pleinement aux enjeux de votre activité.



C'est l'assurance d'un échange d'informations, sans intermédiaire, rapide et efficace.



Travaillant aussi bien avec des clients directs ou en sous traitance pour des agences de com. Je manie avec aisance le print afin de réaliser tous types de documents. Logo, carte de visites, brochure, flyer, affiche, page presse, PLV…



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Communication