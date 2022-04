Karine LE MOINE PENAS

Après avoir démissionné de Nestlé France, pour suivre mon conjoint en mutation professionnelle, j'ai tourné une première page de ma carrière.

A Bordeaux, Responsable Clients Entreprises pour le Groupe La Poste. J'ai développé mes compétences commerciales et enrichie mes connaissances dans la vente de solutions simples ou complexes, en autonomie ou en groupe projet, sur les marchés de la gestion documentaire (la dématérialisation), le marketing direct (comme une agence de comm) et le colis/ transport/ logistique. Depuis janvier 2016 et ma certification en poche, je suis Responsable Clientèle Professionnelle à la Banque Postale. Un programme banque des pros pour répondre aux attentes de notre clientèle professionnelle mais surtout développer un axe stratégique du groupe.

J'ai un Master 2 Management / Marketing, 18 années d'expérience professionnelle...

Que me réserve l'avenir?