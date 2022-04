Karine LE VILLAIN

Mes compétences :

Accueil du public

Assurer le standard et gestion des appels

conduire un entretien physique et téléphonique

Mettre à jour des documents administratifs et en a

Tenir des documents comptables simples

Maîtrise des outils de communication

Suivi des dossiers adhérents

rédiger des rapports et compte rendus à partir de

gestion des situations d'urgence et de stress des

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bulletins