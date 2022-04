Karine LE VOT

Aprés plus de 10 ans de commercialisation de prestations de services en B to B pour des grands groupes français leader sur leur marché dans les régions Nord, Normandie et Picardie, j'arrive à Toulouse suite à la mutation de mon conjoint.

Commerciale confirmée sur l'ensemble du processus de vente, de la prospection à la signature du contrat et à l'accompagnement des nouveaux clients.

J' apprécie particulièrement le travail en équipe.



Principaux contacts Clients: acheteur, responsable technique( maintenance, hygiéniste, qualiticien), DRH, PDG.









Mes compétences :

Prospection

Crm

Montage offres

Negociation

Utilisation Pack office

Autonome

Esprit d equipe

Suivi de grands comptes clients et prospects