Karine LEBOUVIER

Forte de nombreuses années d'expérience en tant que responsable d'agence de location de véhicules, j'ai pu appréhender un métier très polyvalent, complet et actif, au service d'une clientèle exigeante.

Les qualités requises, entre autres : rigueur et organisation, écoute et conseil, sens du service et de la vente, initiative et autonomie, je les ai renforcées grâce à mes fonctions, sans perdre de vue les qualités essentielles à la bonne gestion d'un établissement commercial , à savoir : le développement, la performance et la rentabilité

Aujourd'hui, désireuse d'acquérir de nouvelles connaissances, de découvrir d'autres domaines, je suis particulièrement motivée à mettre à profit mes compétences et mon expérience dans de nouvelles fonctions.

C'est donc tout naturellement que j'ai enregistré ici mon profil , afin, je l'espère, d'attirer l'attention sur mon parcours et mes atouts.

Je vous invite vivement à me contacter pour bien sûr vous convaincre davantage.

A très bientôt...