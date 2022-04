Karine LECAL

Merci de visiter mon profil ! Je me présente :





20 années d'expérience au sein d'Ecoles Supérieures et de Centre de Formation en Alternance, au cours desquelles j’ai pu développer des compétences transversales et pluridisciplinaires dans les domaines de la direction d’établissement, des ressources humaines, du développement commercial, de la coordination pédagogique et de la communication.



Après 8 années consacrées à l'encadrement du personnel admisitratif et enseignant au sein de l'ecole de design lim'art, je suis actuellement en charge du développement du campus Ynov Bordeaux, regroupant 5 écoles (lim'art, Ingesup, Ynov Management, Eicar, Estei). Mes missions principales sont :

- Définir les plans d'actions annuels et mettre en oeuvre la stratégie commerciale

- Suivre et analyser les données d'activité et proposer des axes d'évolution

- Recevoir et sélectionner les futurs étudiants en vue de leur inscription dans l’école : taux de transformation entretien positif/inscription : 78%

- Assurer la promotion de l'école auprès d'un maximum d'interlocuteurs (Etudiants et futurs étudiants, entreprises, Lycées, institutionnels,…)

- Trouver des partenaires "entreprise" (cas pratique, partenariat concours, stage, alternance...) : la diversité des champs d’activités proposés permet à nos étudiants d’être confrontés aux réalités du milieu professionnel : travailler en équipe, respecter un cahier des charges, présenter un projet devant des professionnels,...,

- Récolter la taxe d'apprentissage auprès des entreprises : versement obligatoire pour les entreprises, l'argent récolté permet d'améliorer les conditions d'enseignement et permet l'accés à ce type de formation à des étudiants sans moyens financiers mais dotés de talent par l'octroi de bourses.

N'hésitez à me contacter directement si vous souhaitez nous soutenir !



Mes compétences :

Communication

Design

Coordination

Ressources Humaines

Pédagogie