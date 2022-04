Karine LEGAYE

Actuellement en formation Management au CRP Consulting, je suis à la recherche d'une mission de 7 semaines



Pendant cette période je met à disposition mes compétences en terme de gestion administrative, de gestion des ressources humaines, de comptabilité et en gestion relation client et cela gratuitement.



La richesse et la diversité des missions d'une responsable administrative m'enthousisme vraiment. Naturellement organisée, structurée et dynamique, j'aime la polyvalence et relevé des challenges au quotidien.



Je suis ouverte à toute proposition constructive.



Mes compétences :

Comptabilité

Démarche projet

Gestion administrative

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Paye

Qualité

Relation Client

Ressources humaines