Karine LEMTAÏ

« Votre Formatrice sur Mesure »



Diplômée d’une Maîtrise en gestion et management de l’école hôtelière de Strasbourg.



20 ans d’expérience dans les métiers de l’hôtellerie, la restauration et les métiers du tourisme : plusieurs années consacrées à la commercialisation d’hôtels de toutes catégories, d’un cabaret de luxe parisien et de nombreux pays parcourus dans le cadre professionnel (Etats Unis, Mexique, Brésil, Argentine, Pays européens…..)



Formatrice depuis 13 ans avec pour mission l’intégration et l’exploitation des expériences de chacun à travers des contenus et des méthodes pédagogiques sur mesure



Mes compétences :

Accueil

Commerciale

Communication

Communication commerciale

Ecoute

Formation

Formation vente

Hôtellerie

Manager

Motiver

Motiver une équipe

Qualité

Qualité de service

restauration

Tourisme

Vente

vente additionnelle